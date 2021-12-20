شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينظم بطولات لقصار القامة دعماً لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للكاراتيه دعم ذوى الهمم في اللعبة تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بهم، ودمجهم فى مختلف فئات المجتمع.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه إقامة اختبارات وبطولات لفئة قصار القامة من ذوي الهمم على أن يتحمل الاتحاد كافة الأعباء المادية، والتكاليف الخاصة بذلك.

وأوضح مسئولو الاتحاد أن هناك العديد من الكوادر فى أصحاب الهمم وسيتم تجهيزهم للمشاركة فى البطولات الدولية المقبلة، ولتحقيق مزيد من الاهتمام بهم.

ويشارك منتخب الكاراتيه فى بطولة الدورى العالمى التى تقام فى الفترة من 28 إلى 30 يناير المقبل بإسبانيا .

وقرر الاتحاد أن تكون المشاركة فى البطولة لمن يرغب من اللاعبين على نفقته الخاصة، على أن ترد قيمة التكاليف للاعبين المحققين ميداليات فى البطولة من المركز الأول إلى الرابع.