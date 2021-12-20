شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم سالم يتقدم بأوراق ترشحه بانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت قائمة مجهولة بأوراقها للترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المرتقب إقامتها مطلع العالم المقبل، برئاسة محمد إبراهيم سالم، وذلك قبل ساعات من غلق باب القيد.

ويغلق اليوم اتحاد الكرة باب الترشيح للانتخابات المقبلة بعد مرور 7 أيام وفقا للائحة، وتقام انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير المقبل، على أن يغلق باب الترشيح للانتخابات في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين حيث فتحت الجبلاية باب الترشيح الثلاثاء الماضى.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لانتخابات اتحاد الكرة التى وهى: أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ألا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس و30 عاما بالنسبة للعضوية، حسن السيرة والسمعة، حاصل على شهادة جامعية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، لم يصدر ضده عقوبة الايقاف من أى اتحاد رياضى دولى،. يجب أن يكون المرشح لديه خبرة فى مجال كرة القدم أو سبق له العمل فى مجال الكرة محليا أو دوليا سواء لاعب كرة قدم أو حكم سابق أو مدربا أو عضوا سابقا بمجلس ادارة الاتحاد أو أى هيئة رياضية.