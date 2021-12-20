شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لنقل مباراة سموحة والإسماعيلى لملعب برح العرب بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى سموحة نقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلى، المقرر لها غدا الثلاثاء، إلى ملعب برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية، بسبب حالة الطقس السيئ والظروف الجوية.

وخاطب مسئولو نادى سموحة مسئولى برح العرب لمعرفة إمكانية استضافة المباراة، وهو ما لقى ترحابا من جانبهم، خاصة أن ملعب الإسكندرية يصعب عليه استضافة المباراة.

وبذل مسؤولو استاد الإسكندرية جهوداً كبيرة خلال الساعات الأخيرة حيث قاموا بتغطية أرضية الملعب خوفاً من تضررها بسبب الأمطار التي هطلت على عروس البحر المتوسط خلال الساعات الأخيرة، فى ظل اضطراب الأحوال الجوية.

من جهته أكد الدكتور محمد عبد الرزاق، مدير استاد الإسكندرية، أن مباراة الاتحاد وسيراميكا المرتقبة فى الأسبوع السابع من الدوري والمحدد لها الثامنة مساء اليوم، بنسبة 80% لن تقام فى موعدها. وقال عبد الرزاق فى تصريحات لـ"الخليج 365"، رغم الجهود التى بذلت، الأمطار لم تتوقف حتى الآن وحالة الملعب لا تسمح من وجهة نظرى لإقامة المباراة، ولكن القرار النهائي سيكون للحكم.