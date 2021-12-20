شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عدم تأثره بالأمطار.. موجة صقيع تهدد مباراة المصرى وفاركو ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو استاد برج العرب بالإسكندرية فى الحفاظ على أرضية الملعب دون تأثرها بالأمطار التى شهدتها عروس البحر المتوسط فى الساعات الأخيرة بسبب موجة الطقس البارد التى ضربت البلاد، لتصبح أرضية الملعب جاهزة لاستضافة مباريات الدورى العام.

وأكد مصدر باستاد برج العرب، فى تصريحات لليوم السابع، أن أرضية الملعب جاهزة تماماً لاستضافة مباراة فاركو والمصرى، ولكن هناك موجة من الصقيع والأمطار تهدد استاد برج العرب الآن وقد تهدد مصير المباراة، ولكن حتى الآن المباراة فى موعدها.



برج العرب (1)



برج العرب (2)

ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية فى الثالثة عصراً مباراة فاركو والمصري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يدخل الفريق البورسعيدي اللقاء منتشياً بعدما حقق فوزاً ثميناً بالجولة الماضية على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليقتحم المربع الذهبي، وكذلك فاز فاركو في الجولة السادسة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

ويعاني النادي المصري من غياب عدد كبير من اللاعبين في اللقاء المرتقب بسبب إصابات كورونا التي ضربت معسكر الفريق البورسعيدي قبل لقاء المقاصة الماضي، وأكد معين الشعباني المدير الفني للفريق، على أهمية الفوز في المباراة المرتقبة ومواصلة سلسلة الانتصارات للحفاظ على التواجد بين الكبار في جدول الدوري.

وعلى الجانب الآخر، شدد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو، على أهمية استمرار النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري 3 انتصارات متتالية بالدوري بعد البداية المتعثرة بثلاث هزائم، ويراهن عبد العاطي على استمرار الروح الإيجابية لدى اللاعبين خاصة بعد الفوز على الاتحاد في اللقاء الماضي.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 6 مباريات، فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 9 نقاط، حصدها من 6 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم.