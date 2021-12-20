شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى تتويجه بمستر أولمبيا.. 3 أحداث بحياة بيج رامى تدخله دائرة اهتمام الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى تتويج ممدوح السبيعى الشهير بـ" بيج رامى" ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، التى استضافتها مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفى تلك المناسبة نستعرض عددا من الأحداث الكبرى في حياة بيج رامى كانت فى دائرة اهتمام الجمهور.

فوز بيج رامى مرتين بمستر أولمبيا

تمكن البطل الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" من حسم منافسات بطولة "مستر أولمبيا 2021" لصالحه ليفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بنسخة 2020.

وتعد هذه المرة الأولى فى التاريخ التي يتمكن فيها رياضى عربي أفريقي من إحراز لقب "مستر أولمبيا" مرتين.

ونافس بيج رامى على لقب البطولة في المرة الثانية كل من الأمريكي هنتر لابرادا، والإيراني هادي شوبان، والإنجليزي نيك والكر، والغاني ويليام بوناك، والأميريكي براندون كيري.

شائعة طلب بيج رامى 500 ألف جنيه للظهور الإعلامى

في شهر ديسمبر 2020، عقب فوز بيج رامى ببطولة مستر أولمبيا لأول مرة، خرجت شائعات بأنه طلب 500 ألف جنيه للظهور الإعلامى، وهو ما نفاه مرة وكما نفاه أيضا شقيقه.

التسريبات أشارت إلى 500 ألف جنيه طلبها مدير أعماله مقابل الظهور بأحد البرامج الشهيرة، لكنه نفى تلك الشائعات، وفى أحدث ظهور إعلامى بعدها قال بعد حصد لقب مستر أولمبيا، "أثيرت أزمة ضخمة بسبب المقابل المادى للظهور الإعلامى".

وأضاف بيج رامى، أنا بقول أنا فى بلدى، مش جاى أبيع نفسى للناس، وأضاف كلنا لمصر وأجرى فى البرنامج هو 150 ألف جنيه، وأنا شايف إن المبلغ ده أقل حاجة أقدمها لصندوق "تحيا مصر".

وعن رحلته يقول بيج رامى، "سافرت للكويت للعمل فى نادٍ رياضى، اشتغلت 18 ساعة يوميا بـ70 ديناراً بالشهر، وفضلت اشتغل حتى وصلت للعمل فى أكبر صالة جيم فى الكويت".

زواج بيج رامى للمرة الثانية

مؤخراً، دخل بيج رامى دائرة اهتمامات الجمهور بعد زواجه للمرة الثانية على زوجته الأولى، بعض رواد السوشيال ميديا تهكموا عليه واتهموه بالخيانة لزوجته الأولى والبعض الاخر وافقة على تصرفه وانه ادرى بحالة".

وقتها وجه بيج رامى نصيحة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر فيديوهات عبر ستورى حسابه على انستجرام، والتى بدأ حديثه فيها بالاستعانة بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: "من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه".

وقال بيج رامى، في فيديو نشره على انستجرام: "نصحيه صغيرة.. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.. احنا ما حدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد.. ربنا ماخلقناش نحاسب بعض على أي حاجة.. كل واحد يتصرف وربنا يحاسبنا في الاخر ان كان فيه غلط أو مافيش".