شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وخططية فى الإسماعيلى للمستبعدين من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي والمستبعدون من مواجهة سموحة تدريبات بدنية وخططية تحت إشراف حمام إبراهيم المشرف الفنى بقطاع الناشئين.

ويحل الإسماعيلى ضيفا غدا على الفريق السكندرى فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تفاصيل المران جاءت كالتالى …

* انطلقت التدريبات عند الساعة العاشرة صباحا على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية.

* اشتمل المران على فقرتين بداية من الجرى حول الملعب وتدريبات سرعة بين اللاعبين.

* تطرق المران لتدريبات خططية بالكرة منها التسليم والتسلم فى أضيق المساحات والتحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية.

* اختتم المران بتقسيمة حماسية بين اللاعبين تم إيقافها أكثر من مرة بهدف إصلاح الأخطاء.