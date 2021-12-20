شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية الأجواء بين سمعة ومرعى فى سلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران الأخير لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى حضور محمد مصيلحى رئيس النادى لتصفية الأجواء بين إسماعيل أحمد لاعب الفريق، وأحمد مرعى المدير الفنى لسلة الاتحاد، بعد المشادة التى نشبت بينهما فى المباراة السابقة ببطولة دورى السوبر لكرة السلة، أمام سموحة، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 91\87.

وكانت مباراة الاتحاد السكندرى أمام سموحة شهدت أزمة بين إسماعيل أحمد لاعب الفريق وأحمد مرعى خلال مجريات المباراة، لعدم تنفيذ سمعة بعض التعليمات من وجهة نظر المدير الفنى، ولكن حرص محمد مصيلحى على حضور التدريب الأخير لتصفية الأجواء فى الفريق قبل مواجهة سبورتينج المقرر لها السادسة مساء اليوم بالجولة الرابعة من بطولة الدورى السوبر.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 5 نقاط بعدما فاز فى مباراتين وخسر واحدة.