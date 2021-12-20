شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الإسكندرية: أرضية الملعب لا تسمح باستضافة لقاء الاتحاد وسيراميكا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الرزاق، مدير استاد الإسكندرية، أن مباراة الاتحاد وسيراميكا المرتقبة فى الأسبوع السابع من الدوري والمحدد لها الثامنة مساء اليوم، بنسبة 80% لن تقام فى موعدها. وقال عبد الرزاق فى تصريحات لـ"الخليج 365"، رغم الجهود التى بذلت، الأمطار لم تتوقف حتى الآن وحالة الملعب لا تسمح من وجهة نظرى لإقامة المباراة، ولكن القرار النهائي سيكون للحكم.

وبذل مسؤولو استاد الإسكندرية جهوداً كبيرة خلال الساعات الأخيرة حيث قاموا بتغطية أرضية الملعب خوفاً من تضررها بسبب الأمطار التي هطلت على عروس البحر المتوسط خلال الساعات الأخيرة، فى ظل اضطراب الأحوال الجوية.



استاد الاسكندرية (1)



استاد الاسكندرية (2)



استاد الاسكندرية (3)

ويحل فريق سيراميكا ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يقام على استاد الأسكندرية، حيث يبحث زعيم الثغر عن تصحيح المسار بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من فاركو، فيما يسعى سيراميكا لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة من زعيم الثغر في عقر داره.

من جهته شدد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، على أهمية استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهير الاتحاد، على الرغم من الغيابات التي ضربت الفريق، مؤكداً على أن التفريط في مزيد من النقاط غير مقبول في ظل صعوبة المنافسة وصراع المراكز بجدول الدوري.

بينما على الجانب الآخر، يبحث سيراميكا عن تصحيح المسار أيضاً بعد الهزيمة التي تلقاها بالجولة الماضية أمام الزمالك بهدف نظيف، في لقاء مثير حتى الثواني الأخيرة، وشدد هيثم شعبان المدير الفني للفريق على أهمية تحقيق الفوز لتحسين أوضاع الفريق بجدول الدوري.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهم بينما خسر الاتحاد مباراتين أخرتين، وفي المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 8 نقاط أيضاً حيث فاز في مباراتين وتعادل وخسر في مثلهما.