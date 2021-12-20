شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى كرة السلة قبل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى والزمالك اليوم الاثنين ضمن مافسات الجولة الرابعة من الدور الأول ببطولة دورى السوبر، وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءً بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة فى كل المباريات التى تم خوضها فى البطولة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، بالفوز فى مباراتين والخسارة فى واحدة، ثم الاتصالات، والتأمين، والاتحاد السكندرى على الترتيب برصيد 5 نقاط أيضا. بينما يأتى سبورتنج فى المركز السادس برصيد 4 نقاط، يليه سموحة سابعا و الزمالك ثامنا بقاع الترتيب.

وجاء جدول الترتيب كالتالى..

في المركز الأول.. الجزيرة

في المركز الثاني.. الأهلي

في المركز الثالث.. المصرية للاتصالات

في المركز الرابع.. مصر للتأمين

في المركز الخامس.. الاتحاد

في المركز السادس.. سبورتنج

في المركز السابع.. سموحة

في المركز الثامن.. الزمالك