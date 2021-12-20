شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو وعمرو جمال يتقاسمان صدارة قائمة هدافى الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى في السابعة مساء الأربعاء، مع نظيره الرجاء المغربى، على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر، في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

وتعد مباراة الأهلى والرجاء هي العاشرة للمارد الأحمر في كأس السوبر الأفريقي، حيث سبق أن خاض 9 مواجهات على اللقب، حصد 7 ألقاب وخسر مباراتين فقط، وسجل 14 هدفا واستقبل 7 أهداف.

ويعتلى الأنجولى أمادو فلافيو وعمرو جمال صدارة هدافى الأهلى في بطولة السوبر الأفريقي التي تضم 12 لاعبا، بعدما سجل كل منهما هدفين خلال مباريات الفريق في السوبر.

ونستعرض قائمة هدافى الأهلى في السوبر الأفريقي..

فلافيو "هدفين"

عمرو جمال "هدفين"

خالد بيبو "هدف"

حسام غالى "هدف"

عصام الحضرى "هدف"

سيد عبد الحفيظ "هدف"

رامى ربيعة "هدف"

محمد بركات "هدف"

محمد ناجى جدو "هدف"

عماد متعب "هدف"

محمد شريف "هدف"

صلاح محسن "هدف"