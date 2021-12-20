شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي عن انضمام فوزى للمنتخب: بداية مهمة لخطوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد توفيق، مدرب حراس المرمى للإسماعيلى، أن انضمام محمد فوزي حارس مرمى الفريق للقائمة المبدئية للمنتخب الوطني أسعده كثيرا ويعد بداية لخطوات قادمة والهدف الأهم هو انضمامه للقائمة النهائية. وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة لاعبيه المبدئية التى ضمت 40 لاعبا استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون.

وأضاف سيد توفيق، فى تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلى، "تواجد فوزى فى المنتخب يرجع لثلاثة أسباب، أولها توفيق من الله سبحانه وتعالى ومجهود كبير يقدمه الحارس من أجل تطور مستواه، إضافة لاستكمال عمل ما بدأه الحارس مع المدربين السابقين".

وتابع توفيق، "لكل مرحلة طرق عمل مختلفة والفترة القادمة سنكثف العمل معه للحفاظ على مستواه اللافت، ونتمنى أن يكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب في أمم أفريقيا، فالفريق يمتلك حراس مرمى مميزين وهذا تسبب فى خلق حالة من المنافسة القوية أدت إلى تطور مستوى جميع الحراس وتواجد فوزي بالمنتخب”.

وأنهى مدرب حراس الدراويش قائلا، "منذ فترة طويلة لم ينضم حارس مرمى من الإسماعيلي للمنتخب فعندما ينضم فى الظروف الحالية فهذا يعد أمرا جيدا للغاية".