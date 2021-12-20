شكرا لقرائتكم خبر عن 17 يناير آخر موعد للمشاركة بالدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكاراتيه 17 يناير المقبل آخرموعد لغلق باب التسجيل للمشاركة بطولة الدورى العالمى التى تقام فى الفترة من 28 إلى 30 يناير المقبل بإسبانيا.

وكان اتحاد الكاراتيه قد أعلن موافقته على مشاركة المنتخب فى البطولة، على أن تكون المشاركة فى البطولة لمن يرغب من اللاعبين على نفقته الخاصة، على أن ترد قيمة التكاليف للاعبين المحققين ميداليات فى البطولة من المركز الأول إلى الرابع.

واستقر اتحاد الكاراتيه على إقامة تجارب للاعبى منتخب الشباب تحت 21 سنة، فى الفترة من 30 ديسمبر إلى 2 يناير المقبل، لمواليد من 2001 إلى 2004

كما تقرر إقامة بطولة الجمهورية للكبار فى الفترة من 23 إلى 27 فبراير المقبل، وفيما يخص نهائيات بطولة الجمهورية لناشئى المرحلة السنية 15 و 16 و17 سنة فتقام فى الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجارى.