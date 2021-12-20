شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. استبعاد لاعب الزمالك من جلسة التحفيز قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وفى مباراة الأهلى والزمالك موسم 2006 دخل الفارس الأبيض اللقاء بمجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد الذين لم يسبق لهم اللعب أمام الأهلي، وحرص أحمد رمزى مدير الكرة بالزمالك حينها على الاجتماع بجميع اللاعبين الجدد، ماعدا يوسف حمدى الوافد حديثاً من الاتحاد السكندرى.

وأثارت الواقعة اندهاش يوسف حمدى، ولاحظ الأمر أحمد رمزى ليحرص مدير الكرة على التوجه له، وقال له، "لم أجلس معك لأنى أعلم أنك معتاد على الأجواء الجماهيرية لأنك قادم من الاتحاد السكندرى الذى يتمتع بشعبية كبيرة، وبالتالى أنا واثق أنك لن تواجه أى مشاكل فى مواجهة كبيرة مثل مواجهة الأهلي".

وانتهت مباراة الأهلى والزمالك وقتها بالتعادل السلبى بين الفريقين، ونجح يوسف حمدى فى تقديم مباراة قوية أمام الراحل محمد عبد الوهاب نجم الأهلى ومنتخب مصر فى وقتها والذى كان قد حصل على لقب أفضل ظهير أيسر فى أفريقيا بعد بطولة الكان 2006.