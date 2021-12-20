شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الزمالك، غدًا الثلاثاء، فى أول مباراة للفريقين بعد انتهاء فترة التوقف الماضية بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى دولة قطر، وحصد الفراعنة المركز الرابع بها.

ويحل الزمالك ضيفًا على ذئاب الجبل فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاثا نقاط، خاصة وإن الفارس الأبيض يسعى للزحف نحو مقدمة الدورى من جديد، فيما يبحث المقاولون بقيادة عماد النحاس عن انطلاقة جديدة تعوض الهزائم التى تعرض لها الفريق فى الجولات الماضية.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل فى واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى.