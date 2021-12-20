مهند لاشين: صلاح دعمنا.. نصائح كيروش أفادتنا.. وحققنا مكاسب عديدة في كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تحدث مهند لاشين لاعب منتخب مصر، عن تجربته مع الفراعنة في بطولة كأس العرب التي أنهى فيها مشواره بالمركز الرابع.

وخسر منتخب مصر الميدالية البرونزية بركلات الترجيح لصالح منتخب قطر.

وخلال حديثه للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قال لاشين: "في بداية حديثي أود أن أشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر على إتاحة الفرصة والتواجد مع المنتخب في هذه البطولة، هذه شجاعة تحسب لهم عكس أجهزة فنية أخرى".

وتابع: "جميع العناصر الجديدة جنود لمنتخب مصر في أي وقت، أرى أننا قدمنا بطولة جيدة، كان هدفنا منذ أول تجمع أن نحصل على البطولة، على الرغم من أننا لم نلعب مع بعضنا البعض قبل ذلك وهذا أول ظهور لنا، لكن كان كل حديثنا هو نحن نرتدي قميص منتخب مصر ومطالبين دائمًا بالفوز واللعب بجدية منذ أول مباراة".

وأضاف: "الأداء كان يتطور من مباراة لمباراة، وحصلنا على العديد من المكاسب وأتمنى أن نبني على ذلك في المستقبل".

وبسؤاله عن أبرز مكاسب البطولة، قال: "وجوه جديدة تنضم لأول مرة للمنتخب، اكتسبنا الثقة، حدث انسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، كسبنا احترام الجميع في بطولة كبيرة فيها ضغط جماهيري وإعلامي".

وعن أبرز الكواليس، أجاب لاشين: "كان هناك اهتمام كبير من اللاعبين المحترفين في الخارج، فقد تواصل معنا محمد صلاح أكثر من مرة سواء قبل المباريات لتشجيعنا أو بعدها للمباركة أو دعمنا للقادم".

وأتم: "أبرز نصائح كيروش؟ كان يقول لنا العبوا بحرية واستمتاع وأظهروا للناس موهبتكم وأنكم لاعبين جيدين، أسلوب لعبه بسيط يسهل من طريقة لعبنا، كان يعقد معنا اجتماعات كثيرة لكي نحفظ أسلوبه وقد كان".