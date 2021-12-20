حوار.. جاريدو يختار الأفضل بسوبر الأهلي والرجاء.. وأفضل لاعب دربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

الإسباني خوان كارلوس جاريدو، تولى تدريب الأهلي والرجاء المغربي طرفي مباراة السوبر الأفريقي المقررة يوم الأربعاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

يلا كورة التقى جاريدو لسؤاله عن الفريقين وأفضل اللاعبين، وتجربته مع بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ما شعورك ومباراة كأس السوبر تقام بين فريقين سبق لك العمل معهما؟

إنه لأمر مميز للغاية بالنسبة لي، لقد كنت سعيدا لأقصى درجة في القاهرة، وكذلك في الدار البيضاء.

حققت الفوز ببطولتين مع الأهلي وكذلك فزت ببطولتين مع الرجاء، ولدي الكثير من الأصدقاء في كل مكان.

لدي ذكريات رائعة وأسرتي كانت سعيدة بالإقامة هناك، أعتقد أن الأمور كانت رائعة بالنسبة لي، ولا أنسى أبدا ذكرياتي مع الأهلي والرجاء.

ما ذكريات عن لقاء كأس السوبر الذي لعبته مع الأهلي في الجزائر؟

لقد كانت مباراة في غاية الصعوبة بالنسبة للفريق، في وجود الأمطار وسوء أرضية ملعب المباراة.

الحظ لم يكن بجانبنا في تلك المباراة، بسبب الهدف الذي استقبله الفريق، بعدما أدينا بشكل جيد طوال للقاء.

لقد استحقينا تحقيق الفوز، لكننا توجهنا لركلات الترجيح، وخسرنا في الركلة السادسة.

ما الفريق الذي ترى أنك كنت تستحق البقاء معه أكثر، الرجاء أم الأهلي؟

بكل أمانة ووضوح أعتقد أنني كنت أعمل بجد مع كليهما، الأهلي كان خبرتي الأولى في إفريقيا، وكانت هناك الكثير من الأشياء الجديدة التي تعرضت لها لأول مرة.

أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في وجود العديد من اللاعبين الجدد وصغار السن، وبالتأكيد كنت أتمنى أن أحصل على فرصة لعب الموسم الثاني، لكن حياة المدرب دائما غير متوقعة.

في الرجاء الأمر كان مختلفا لأنني كنت اكتسبت الخبرة بالفعل، حيث وصلت وقت أن كان الموقف المالي سيئ للغاية، لكن مع رئيس النادي سعيد حسبان الذي وثق فيّ، ومنحني الفرصة للعمل بحرية، حققنا بطولتين.

وتمكنا من مساعدة الرجاء على العودة لطريق الانتصارات، وأنا فخور للغاية بما قمت به من عمل لكل من الفريقين.

هل تعتقد بأن إقالة المدربين في إفريقيا أسهل من أوروبا؟

هذا الأمر صحيح، بكل تأكيد هي أسهل شيء.

ما الفارق بين تدريبك للأهلي وأي فريق آخر في إفريقيا؟

الأهلي نادي عظيم، ولديه الكثير من الشغف.

والأهلي والرجاء لديهما جماهير كبيرة، الأجواء في الاستاد مذهلة، والناس في الشارع تجعلك تشعر بمدى أهمية الفريق.

علاقتي مع الجماهير كانت أكثر شيء يرضيني، لقد أحببت للغاية الطريقة التي يحب بها الجماهير كرة القدم.

هل شعرت بطعم الثأر عندما فزت مع النجم الساحلي على الأهلي؟

لا، لقد كان من الرائع بالنسبة لي أن ألتقي من جديد بلاعبين أحبهم، ومن الجيد أن أعود لزيارة القاهرة من جديد.

لقد عدتي لأرى بيتي السابق، وإلتقيت بالعديد من رجال الأهلي، لكني أقاتل دائما من أجل الفوز لصالح فريقي، والنجم الساحلي في النهاية تصدر المجموعة.

من أفضل لاعب دربته من الأهلي ومن الرجاء؟

من الأهلي أفضل لاعب بالنسبة لي كان وليد سليمان، ومن الرجاء كان سفيان رحيمي

ومن أفضل لاعب في كل فريق حاليا؟

في الوقت الحالي الأفضل من الأهلي هو محمد مجدي "أفشة"، ومن الرجاء عبد الإله الحافيظي.

ولماذا قمت باختيار أفشة والحافيظي؟

كليهما يمتلك مهارة رائعة في التعامل مع الكرة، هما من السحرة.

هل تعتقد أن لعب كأس السوبر في قطر قيمة مضافة للمباراة؟

أعتقد أن الدوحة مذهلة، في الوقت الحالي هي واحدة من أفضل المدن في عالم كرة القدم، أعتقد أنها فكرة رائعة أن يقام كأس السوبر هناك.

من منطلق خبراتك في إفريقيا، ماذا نحتاج لكي نتمكن من الوصول لمستوى أوروبا؟

إفريقيا بحاجة إلى التنظيم، البنية التحتية، الخدمات، إضافة إلى توفير خطوط طيران مباشر، والرعاية الصحية.

ما رسالتك لجماهير الأهلي والرجاء؟

أنا أحبهم كثيرًا، ودائما ما أبقيهم في قلبي.