أمطار كثيفة على استاد الإسكندرية قبل ساعات من لقاء الاتحاد وسيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

شهد ستاد الإسكندرية أمطار كثيفة من صباح اليوم الإثنين، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، بالجولة الـ7، بعد انتهاء بطولة كأس العرب التي شارك فيها المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن يستضيف ستاد الإسكندرية مباراة الاتحاد السكندري ونظيره سيراميكا كيلوبترا، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقام مسؤولو ستاد الإسكندرية بتغطية أرضية الملعب خوفًا من تضررها بسبب الأمطار، واستعدادًا لاستقبال مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كيلوبترا.

ويذكر أنه تم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، لسوء أرضية الملعب، بسبب الأمطار، وحرصَا على سلامة اللاعبين.