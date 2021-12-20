أول تعليق من رئيس كاف فور وصوله للكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الاتحاد ملزم بإنجاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون، مشيراً إلى أنه سيمنح إفريقيا والعالم الثقة.

ووصل منذ قليل باتريس موتسبي رئيس "كاف"، إلي العاصمة الكاميرونية ياوندي في زيارة قصيرة تستغرق 48 ساعة، لبحث مصير بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية فور وصوله: "سنتحدث اليوم وسنخبركم بما حدث، نحن واضحون جدًا فيما يتعلق بالالتزام بإنجاح كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون".

وأضاف: "سنقدم لكم المزيد من التفاصيل غدًا عندما نناقش ذلك، لكنني واثق جدًا من ذلك".

وأكمل: "نحن نعمل مع الكاميرون التي تعتبر أمة فخورة لكرة القدم، لقد جعلنا الكاميرون وأفريقيا فخورين".

واختتم: "أنا واثق من أنه في اجتماعاتنا اليوم وغدًا يمكننا أن نأتي إليكم ونمنح إفريقيا والعالم الثقة التي نتمتع بها من خلال الالتزام تجاه شعبنا في الكاميرون والالتزام بالتنمية لكرة القدم في أفريقيا".