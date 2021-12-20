بالصور.. إيتو يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي فور وصوله للكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

وصل منذ قليل باتريس موتسبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلي العاصمة الكاميرونية ياوندي في زيارة قصيرة تستغرق 48 ساعة.

ومن المقرر أن تشهد تلك الزيارة محاولة بحث تأجيل كأس الأمم الأفريقية مع السلطات الكاميرونية بعد رفض المكتب التنفيذي بالأمس تأجيل أو إلغاء البطولة .

وكان صموئيل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني، في استقبال باتريس موتسبي وفريق عمل الكاف.

ويتمسك النجم الكاميروني السابق بإقامة البطولة في موعدها رافضاً فكرة تأجيلها لأي سبب من الأسباب .

وقال باتريس موتسبي فور وصوله للكاميرون سنحدد موقف كأس الأمم الأفريقية وسنعلن لاحقًا عن قرارات قوية بعد اجتماع يومي الاثنين والثلاثاء مع السلطات المختصة بالكاميرون ومع رئيس الجمهورية بول بيا.

وتابع: "نتمني أن يكون كل شيء على ما يرام وأن الدولة جاهزة تمامًا للاستضافة، لدينا التزام تجاه شعب الكاميرون وأفريقيا ولكننا إيجابيون".

وأتم: "سنقدم للإعلام كافة التفاصيل غدًا ولكننا نريد أن نعطي العالم صورة جيدة عن الكاميرون وأفريقيا".