"تضامنا مع سامح فهمي".. الطويلة يعتذر عن عدم خوض انتخابات الجبلاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عدم خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم خلال هذه الدورة، وتضامنه مع سامح فهمي الوزير الأسبق لحين توافر الوقت المناسب للترشح على الانتخابات.

وكانت قائمة "إنكار الذات" قد أعلنت ترشحها أمس الأحد، بقائمة يرأسها سامح فهمي.

وأصدر محمد الطويلة بيانا رسميا، اليوم الاثنين، جاء فيه: "بعد توقف عامين لعدم وجود مجلس إدارة منتخب يدير الاتحاد وينهي حقبة لجان التطبيع في إدارة الكرة المصرية".

وأضاف: "نظرا لعدم تقدم إلا قائمة واحدة للانتخابات بعد تراجع عدد من أفضل من لديهم قدرات إدارية مميزة، وحرصا مني على إتمام العرس الكروي للانتخابات بشكله الديموقراطي الجديد، ولعدم إرساء مبدأ الفوز بالتزكية، فقد بذلت جهدا كبيرا في محاوله إقناع الرجل الخلوق والقيادة المميزة الوزير السابق سامح فهمي بالترشح بقائمة نظرا لما أعلمه عن قدراته القيادية وعشقه لكره القدم، وكان سيادته متحفظا علي مسألة ضيق الوقت الخاص بإختياره مجموعة العمل معه، خاصة وأن معظم النجوم القادرين على العمل تحت قيادته غير مستوفين لشروط الترشح أو لإندماجهم في عمل به تعارض مصالح مع التواجد بالإتحاد".

وتابع: "وحرصا من سيادته علي آليات العمل التي يمكن أن تسفر عن نجاحات تتناسب وطموحات الجماهير، الأمر الذي دعاه لتاجيل تقديم أفكاره لصالح الكرة المصرية ، حتى يتوفر له الوقت الكافي لعرضها علي الجمعية العمومية والجماهير المصرية، متمنيا لمن يحالفه الحظ في الفوز بالانتخابات النجاح والتوفيق في إعاده إدارة الكرة المصرية بمجلس منتخب بإراده الجمعية العمومية وليس لجنة مؤقته".

وأتم: "إنني إذ أقدر للمهندس سامح فهمي محاولته لإثراء الوسط الكروي بوجوده لقيادة الكرة المصرية في أول انتخابات ديمقراطية بعد توقف لمده عامين، وإنني أؤيد قرار المهندس سامح فهمي وأتضامن معه في عدم خوضنا انتخابات إتحاد الكرة في هذه الدورة لحين توافر الوقت المناسب، وأتمنى للقائمة التي يحالفها التوفيق بالنجاح أن تنتهز فرصة إعادة السيادة للكرة المصرية بعودة المجالس المنتخبة، وأدعوا الجميع للتكاتف معها من أجل تحقيق آمال الجماهير".