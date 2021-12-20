الامارات | الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المعلق التونسي عصام الشوالي وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وكتب الشوالي على حسابه على تويتر، "الله أكبر، الله أكبر.. رحم الله والدى العزيز إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وغاب عصام الشوالي عن التعليق على مباريات المرحلة الأخيرة بطولة كأس العرب لظروف سفره إلى تونس لمرافقة والده في رحلة علاجه الأخيرة.

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