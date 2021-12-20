الامارات | العميد ينعى المشجع النصراوي "أيوب بلال"

شكرا لقرائتكم خبر عن العميد ينعى المشجع النصراوي "أيوب بلال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نادي النصر الثقافي الرياضي المشجع النصراوي أيوب سالم بلال، الذي وافته المنية أمس، ولاقى خبر وفاته حزن كبير بين الجماهير النصراوية والإماراتية بشكل عام لما كان يتمتع به المشجع أيوب بلال، من احترام وحب كل من تعامل معه في مباريات العميد أو المنتخب الوطني.



وقال النصر في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة المشجع النصراوي المغفور له بإذن الله تعالى "أيوب سالم بلال". سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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