تعرف على موعد مباراة أرسنال وسندرلاند في كأس الرابطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق أرسنال نظيره سندرلاند على ملعب الإمارات، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



وكان أرسنال تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على ليدز يونايتد 2-0 في الدور ثمن النهائي، بينما تأهل سندرلاند على حساب كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

تقام مباراة أرسنال وسندرلاند في ربع نهائي كأس الرابطة يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، لكن الشبكة لم تحدد حتى الآن القناة التي سوف تقوم بإذاعة مباراة أرسنال وسندرلاند.

مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

أرسنال × سندرلاند

توتنهام × وست هام

برينتفورد × تشيلسي

ليفربول × ليستر سيتي