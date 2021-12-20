شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية على معلول لمواجهة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى ، أن الجهاز الطبى حرص على الاطمئنان على حالة على معلول ظهير أيسر الفريق، عقب انضمامه إلى بعثة الأهلى فى العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف طبيب الأهلى، أن معلول خضع لأشعة سونار وجاءت نتيجتها إيجابية للغاية، وأنه جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقي، حيث توج الأهلى بلقب النسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليوم الإثنين، استعداداً لبطولة السوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى المقرر لها بعد غد الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، ويفرض موسيمانى سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ سفره إلى قطر مساء الجمعة الماضية ويرغب المدير الفنى فى تجهيز لاعبيه معنوياً ونفسياً لمواجهة بطل المغرب الصعبة .