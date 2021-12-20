شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف موقف الشناوى من مباراة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما حصل على راحة من مران أمس، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، فى تصريحات صحفية، أن الشناوي سليم تمامًا، ولا يشكو من أى إصابة أو إجهاد بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس العرب التي أقيمت فى قطر.

وأوضح أن الشناوى خضع لفحوصات طبية فور الانضمام إلى البعثة، وقام الجهاز الفني بمنحه راحة مع بقية اللاعبين الدوليين، للتخلص من الإجهاد قبل الانتظام فى استعدادات الأهلي لمباراة الرجاء المغربي.