شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وعاشور جاهزان لتدعيم الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية الثنائى يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للمشاركة مع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان أوباما يعانى من آلام فى العضلة الخلفية، فيما عانى إمام عاشور من جزع في مفصل الكتف قبل أن يصبح الثنائى جاهز لتدعيم الزمالك فى مواجهة ذئاب الجبل، لاسيما أن أوباما وعاشور شاركا فى التدريبات الجماعية للزمالك أمس الاثنين بشكل طبيعى.

وتتوقف مشاركة أى منهما على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى سيحدد العناصر التى سيتم الاعتماد عليها فى اللقاء.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى