شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للسباحة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة فى التأهل إلى منافسات نصف نهائي بطولة العالم للسباحة، التى تقام بالإمارات، بسباق 100 م فراشة، بعدما احتلت المركز العاشر بالتصفيات فى زمن 57.18 ثانية.

وكانت فريدة قد تأهلت لنصف نهائي منافسات سباق 50 م فراشة فى منافسات الأمس بنفس البطولة بعد احتلال المركز الثامن بالتصفيات بزمن 25.60 ثانية.

كما تأهل يوسف رمضان إلى نصف نهائي سباق 100 متر حرة فى بطولة العالم بعد احتلاله المركز الثامن فى التصفيات بزمن 46.98 ثانية.

واكمالا للنتائج فتأهل المنتخب لنهائي سباق 50 م متنوع رجال، باحتلال المركز الثانى بالترتيب العام بزمن 1:33.18 دقيقة.

وتقام النسخة الخامسة عشرة لبطولة العالم للسباحة القصيرة بالإمارات والتي تستمر حتي يوم 21 من الشهر الجاري، وتقام المنافسات فى الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بمدينة أبوظبي بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أكثر من 180 دولة.