شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إيتو عامل رعب ورافض تأجيل أمم أفريقيا.. والكاف باع القضية بدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الإعلامى أحمد شوبير هجوماً على مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب ترحبيهم برغبة الأندية الأوروبية فى إلغاء كأس الأمم الأفريقية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إيتو رئيس الاتحاد الكاميرونى الجديد مولع الدنيا وعامل شغل جميل فى الكاميرون، رغم أنه بقاله أيام متولى المنصب".

وأضاف شوبير، "إيتو رأسه مرفوعة ونجم كبير وعنده شعبية طاغية وعامل رعب للكاف ورافض تأجيل كأس الأمم الأفريقية والناس طايرة بيه فى الكاميرون وبيحلموا بتنظيم البطولة على أرضهم من 50 سنة فاتت".

وتابع شوبير، "رئيس الاتحاد الدولى وفاطمة ساموراه عايزين تأجيل البطولة لإرضاء الأندية الأوربية اللى عايزين لاعبيهم والتصويت فى الاجتماع الاخير قال مفيش تأجيل، وتوصلوا لقرار أن موتسيبى رئيس الكاف يقابل رئيس جمهورية الكاميرون حتى يطلب الأخير بنفسه تأجيل البطولة ولكن هذا مستحيل فلن يضحى بشعبيته والأمر أصبح نوع من أنواع الكرامة".

وأضاف شوبير، "حقيقى مستغرب الناس فى الاتحاد الأفريقى بايعين القضية كده ليه كل ده عشان الحفاظ على مناصبهم وبقاؤهم فى الكاف".