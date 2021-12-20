شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية أرضية استاد الإسكندرية بسبب الأمطار قبل مباراة الاتحاد وسيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسؤولو استاد الإسكندرية بتغطية أرضية الملعب خوفاً من تضررها بسبب الأمطار التي هطلت على عروس البحر المتوسط خلال الساعات الأخيرة، فى ظل اضطراب الأحوال الجوية، واستعرض برنامج "صباح أون تايم" صوراً للملعب الذى من المقرر أن يستضيف مباراة الاتحاد وسيراميكا بمنافسات الجولة السابعة للدوري وذلك فى الثامنة مساءً.

ويحل فريق سيراميكا ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يقام على استاد الأسكندرية، حيث يبحث زعيم الثغر عن تصحيح المسار بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من فاركو، فيما يسعى سيراميكا لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة من زعيم الثغر في عقر داره.

من جهته شدد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، على أهمية استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهير الاتحاد، على الرغم من الغيابات التي ضربت الفريق، مؤكداً على أن التفريط في مزيد من النقاط غير مقبول في ظل صعوبة المنافسة وصراع المراكز بجدول الدوري.

بينما على الجانب الآخر، يبحث سيراميكا عن تصحيح المسار أيضاً بعد الهزيمة التي تلقاها بالجولة الماضية أمام الزمالك بهدف نظيف، في لقاء مثير حتى الثواني الأخيرة، وشدد هيثم شعبان المدير الفني للفريق على أهمية تحقيق الفوز لتحسين أوضاع الفريق بجدول الدوري.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهم بينما خسر الاتحاد مباراتين أخرتين، وفي المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 8 نقاط أيضاً حيث فاز في مباراتين وتعادل وخسر في مثلهما.