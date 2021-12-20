شكرا لقرائتكم خبر عن برناج تأهيلي لـ أكرم توفيق فى قطر قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي بعد شكواه من بعض آلام فى العضلة الأمامية، نتيجة كدمة قوية تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقي الأربعاء المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توج الأهلي بلقب النسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وحصل أكرم توفيق على راحة من المشاركة في مران الفريق الذي أقيم أمس، الأحد، بعدما فضل الجهاز الفني منح اللاعبين الدوليين راحة للتخلص من الإجهاد.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة واختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات قبل مباراة الرجاء.