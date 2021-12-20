شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يمنح عمر كمال عبد الواحد حق تقرير المصير فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسؤولو فيوتشر عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الحرية فى اختيار وجهته المقبلة بعد نهاية الموسم الجارى، على الرغم من التعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات، بعدما تأزم قيده فى الزمالك بسبب أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء.

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، فى تصريحات إعلامية، أن ناديه تعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 مواسم وليس موسماً واحداً على سبيل الإعارة، وقال عبد الظاهر، "تعاقدنا مع عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات مع حريه تحديد مصيره بعد الموسم الأول بالاستكمال معنا أو العودة للزمالك" .

وقررت إدارة نادى فيوتشر اف سى تعيين عادل مصطفى فى منصب مدير قطاع الناشئين، وذلك من أجل استمرار عملية التطوير واستخراج مواهب جديدة للكرة المصرية.

‎وجاء تعيين كابتن عادل مصطفى استنادا إلى خبراته الكبيرة كلاعب أو رحلته التدريبية فى العديد من الأندية، ومن المقرر لاحقا استكمال الهيكل الفنى للقطاع من أجل سرعة استكشاف والاستفادة بالمواهب المميزة.

‏ويعكف الجهاز الفنى لفريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادى الأهلى فى الدورى وآخرها مباراة سموحة التى انتهت بفوز الأهلى برباعية مقابل هدف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر والأهلى يوم 26 ديسمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفنى لفيوتشر للبحث عن نقاط القوة والضعف فى النادى الأهلى قبل اللقاء المرتقب، حيث يسعى فيوتشر للخروج من نفق النتائج السلبية بعد خسارة آخر جولتين بالدوري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد 7 نقاط من 6 جولات، حيث فاز فيوتشر فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.