شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف سبب رفضه الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب رفضه الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة الحالية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "ناس كتير بتسألنى ليه مترشحتش فى انتخابات اتحاد الكرة، وحابب أقولهم الظروف حالياً مش مناسبة، دى مرحلة انتقالية وفى مهام عديدة للاتحاد الجديد نتمنى لهم التوفيق فيها بحثاً عن صالح الكرة المصرية، وفضلت التركيز فى عملى الإعلامى حالياً".

ويغلق اليوم اتحاد الكرة باب الترشيح للانتخابات المقبلة بعد مرور 7 أيام وفقا للائحة، وتقام انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير المقبل، على أن يغلق باب الترشيح للانتخابات فى تمام الرابعة عصر اليوم، الاثنين، حيث فتحت الجبلاية باب الترشيح الثلاثاء الماضى.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لانتخابات اتحاد الكرة التى وهى: أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ألا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس و30 عاما بالنسبة للعضوية، حسن السيرة والسمعة، حاصل على شهادة جامعية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، لم يصدر ضده عقوبة الايقاف من أى اتحاد رياضى دولى،. يجب أن يكون المرشح لديه خبرة فى مجال كرة القدم أو سبق له العمل فى مجال الكرة محليا أو دوليا سواء لاعب كرة قدم أو حكم سابق أو مدربا أو عضوا سابقا بمجلس ادارة الاتحاد أو أى هيئة رياضية.

وتقدمت أمس قائمة جمال علام بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، والتى تقام يوم 5 يناير المقبل. وتضم القائمة كلا من جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية كل من حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين ومحمد أبو الوفا واللواء حلمى مشهور وإيهاب الكومى ودينا الرفاعي.

وفتح اتحاد الكرة باب الترشح للانتخابات الثلاثاء الماضى، ولمدة أسبوع، حيث سيتم غلق الباب فى الرابعة عصر اليوم الاثنين .