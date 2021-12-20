شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفالات شعبية ضخمة لمنتخب الجزائر بعد العودة بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى منتخب الجزائر لكر القدم باستقبال شعبى وجماهيرى قوى فى العاصمة الجزائرية، بعد التتويج بكأس العرب، حيث توضح فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اصطفاف الآلاف من المشجعين على مسافة قريبة من حافلة المنتخب الجزائرى أثناء انتقالها من مطار الجزائر الدولى لقلب العاصمة للاحتفال مع الجماهير بالكأس التي توجوا بها وسط أجواء موندياليه قوية.

على الرغم من بردوة الطقس فى العاصمة الجزائرية، انتشرت الاحتفالات لساعات طويلة، تبادل فيها اللاعبون والجماهير التحية.

فيما أعلنت السلطات الجزائرية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدد من الولايات الجزائرية، أثناء الاحتفالات التي أقيمت بعد فوز المنتخب الجزائري بكأس العرب.

وحسب بيان نشرته الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت مقتل شابين جزائريين، أحدهما 20 عاما في ولاية سطيف، والآخر 24 عاما مجهول الهوية في مدينة جليزان.

وفيما أكدت أن الأول لقي مصرعه بسبب اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية، أثناء الاحتفالات، أوضحت أن الآخر عثر عليه ميتا بعد تلك الاحتفالات.

وعن الإصابات قال البيان إنها تقترب من 40 إصابة، تم إسعاف معظمها في عدد من الولايات الجزائرية.

يذكرأن، تُوج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب 2021، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره التونسى، بهدفين دون مقابل فى الأشواط الإضافية بالمواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت على ملعب "البيت"، فى نهائي البطولة التي تستضيفها قطر، وتقام تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى فى التاريخ.

أحرز أمير سعيود الهدف الأول لصالح منتخب الجزائر ضد تونس عن طريق تسديدة رائعة فى الدقيقة 99 من زمن المباراة، وذلك بعدما شارك اللاعب بديلا في الدقيقة 66 من اللقاء، ثم أضاف ياسين براهيمى الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافى الثانى.

وتعد هذه المرة هي الأولى في تاريخ منتخب الجزائر التي ينجح فيها في التتويج بلقب بطولة كأس العرب والتي انطلقت عام 1963، وحصد منتخب تونس لقب النسخة الأولى.