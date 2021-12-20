شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على فسخ التعاقد مع مروان الصحراوى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن على فسخ التعاقد مع التونسى مروان الصحراوى مدافع الفريق الأصفر بالتراضى مع إجراء تسوية مالية مع اللاعب فيما يخص مستحقاته المادية لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضى فى ظل رغبة الجهاز الفنى للدراويش بقيادة خوان براون واللجنة الفنية ولجنة التعاقدات فى رحيل اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تمهيداً لإفساح المجال أمام قيد لاعب أفريقى جديد.

ومنح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى اللجنة الفنية الصلاحيات الكاملة للإشراف على فريق الكرة، وكذلك قطاع الناشئين ضمن خطة وجود عين ثاقبة تتدخل وقت اللزوم لتصحيح الأخطاء والتنسيق مع جهاز الكرة بالفريق الأول لإعادة هيبة الدراويش.

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون اليوم الاثنين استعدادته لمواجهة سموحة المقرر لها الثالثة عصر غداً الثلاثاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر بالمسابقة برصيد نقطتين بعدما خاض 6 مباريات تعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي قائمة لاعبيه ، استعدادا لمواجهة سموحة وضمت 22 لاعبا من بينهم المهاجم جاستن شونجا العائد منذ فترة وعمر رضوان حارس المرمى كما تم استبعاد مروان الصحراوى من القائمة.