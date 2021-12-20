شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن صورة الونش فى السعودية: هل ينتقل لأهلى جدة ويرحل عن الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الإعلامى أحمد شوبير عن أسباب تواجد محمود الونش مدافع الزمالك فى جلسة مع جاسر محروس العضو الذهبى لنادى أهلى جدة السعودى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الونش مدافع متميز للغاية ولاعب ملتزم لأبعد حد ممكن نتخيله، فهو من اللاعبين الذين يحب أى مدرب تواجده فى فريقه".

وأضاف شوبير، "الونش لم يعد مع بعثة منتخب مصر من قطر للقاهرة وفضل الذهاب للسعودية، وأعلن مسئولو الزمالك حصوله على إذن لأداء العمرة وغيابه عن مواجهة المقاولون العرب، وفوجئنا باللاعب ينشر صورته مع جاسر محروس العضو الذهبى لنادى أهلى جدة السعودى".

وتابع شوبير، "الونش لديه شرط جزائى فى عقده يقدر بـ 5 ملايين دولار، لو أراد الرحيل عن الزمالك، فهل بدأ الونش خطوة التعاقد مع أحد الأندية السعودية للرحيل عن الزمالك، هذا ما سوف تكشفه الأيام المقبلة".

وعن ساسى علق شوبير، "فرجانى ساسى رغم كل ما فعله معه الزمالك وجماهيره بادر بشكوى النادى وحصل على حكم بمستحقات متأخرة رغم أنه رحل قبل نهاية عقده ولم يكمله".