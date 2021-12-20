شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: لن نخذل جمهور الأهلى فى السوبر الأفريقى.. ونواجه إجهاد الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، أن فريقه لا يلعب أى مباراة سوى بحثاً عن الفوز والتتويج بالبطولات، وقال سامى قمصان فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك، "الأهلى استعد جيداً للسوبر سواء فى القاهرة أو فى قطر بعد انضمام الدوليين، وبإذن الله سنفوز باللقب".

وأضاف قمصان، "نلعب أى مباراة بحثاً عن الفوز والتتويج بالبطولات، مع الاحترام للرجاء المغربى صاحب الخبرات الأفريقية الكبيرة".

وتابع سامى قمصان، "سوف نبحث عن التتويج بالسوبر لإهدائه لجماهير الأهلى ولن نخذلهم، ونحاول مواجهة إجهاد الدوليين خاصة عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد الشناوى الذين لعبوا كامل مباريات منتخب مصر فى كأس العرب".

وأكد مدرب الأهلى أن "الكل يملك فرصة المشاركة فى السوبر الأفريقى، ونحاول تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإصابات فى صفوف الفريق، ونحاول إعداد اللاعبين نفسياً للمباراة، وننتظر دعم جمهور الأهلى فى أرض الملعب مثلما كان الاستقبال رائع للبعثة لدى وصولها للدوحة".

ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليوم الإثنين، استعداداً لبطولة السوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى المقرر لها بعد غد الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، ويفرض موسيمانى سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ سفره إلى قطر مساء الجمعة الماضية ويرغب المدير الفنى فى تجهيز لاعبيه معنوياً ونفسياً لمواجهة بطل المغرب الصعبة .

ويحرص المدير الفنى على دراسة فريق الرجاء جيداً من خلال مشاهدة مباريات مُتعددة للفريق المغربى محلياً وأفريقياً قبل مواجهة الأربعاء من أجل الأستعداد الجيد له قبل لقاء السوبر الأفريقى حيث يرغب الأهلى فى الحفاظ على اللقب الذى فاز به النسخة الماضية على حساب نهصة بركان المغربي.