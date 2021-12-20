شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الرابعة من بطولة دورى كرة السلة رجال، والتى كان مقررا إقامتها فى الثامنة مساء اليوم.

وتقرر إقامة المبارة فى التاسعة والنصف مساء اليوم بسبب البث التليفزيونى، حيث تنقل قناة أون تايم سبورت اللقاء.

ويلتقى اليوم أيضا الجزيرة مع التأمين، وسموحة مع الاتصالات، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج.

وتقام المباريات فى تمام السادسة مساء، بينما تقام مباراة الأهلى و الزمالك فى تمام التاسعة والنصف على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالقلعة الحمراء.

وأقيمت الجمعة الماضي مواجهات الجولة الثالثة من دوري السوبر رجال لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن ، ونجح نادي الجزيرة في تحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما حل ضيفًا على نادي سبورتنج بنتيجة 77/71 ، بينما تمكن مصر للتأمين من الحاق أول هزيمة بالنادي الأهلي بعد الفوز عليه في ملعب الأخير بنتيجة 78/68 ، أما الاتحاد فقد حقق الفوز على ضيفه سموحة بنتيجة 91/78، فيما كانت آخر المواجهات قد انتهت بفوز المصرية للاتصالات على الزمالك بنتيجة 78/70