شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات إصابة صلاح محسن فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق يواصل استكمال برنامج العلاج الطبيعي الذى يخضع له فى القاهرة، للتعافى من إصابته فى العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الأهلى أن اللاعب سوف يجرى أشعة لقياس درجة تقدمه فى البرنامج العلاجي، بعدما فضل الجهاز الطبي استمراره في القاهرة لاستكمال العلاج الطبيعي.

وأوضح أن حالة اللاعب فى تحسن مستمر، ويسير فى برنامجه بشكل مميز، وسوف يخضع لفحوصات مستمرة لحين تعافيه تمامًا من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، حيث توج الفريق بلقب النسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.