شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لم تحدث خناقة بين طارق حامد وكيروش وطريقة اللعب سبب استبعاد من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن سبب استبعاد طارق حامد، لاعب خط وسط نادى الزمالك، من القائمة الأولى للفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية هو طريقة اللعب، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك حملة كبيرة على كيروش فى هذه الآونة بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب من الدور نصف النهائي، وفى رأيى حملة بدون سبب".

وأضاف شوبير، "كأس العرب تجربة مميزة وكيروش اكتشف خلالها نجوما مميزين، وجرب طرق لعب كثيرة قبل الدخول فى المرحلة المهمة وهى كأس الأمم الأفريقية والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم".

وتابع شوبير، "سألت مصادر مهمة فى الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر عن سبب استبعاد طارق حامد أكدوا أن اللاعب لم يدخل فى صدام مع كيروش مثلما أذاع البعض، ولكن طريقة اللعب السبب".

وأوضح شوبير أن "كيروش يرى أن طريقة لعب طارق حامد لا تناسب طريقته، ويرى أن حمدى فتحى ومهند لاشين وعمرو السولية هم الأقرب لتنفيذ فكره".

وتابع، "كيروش استبعد حسين فيصل رغم تألقه، إذن هو مسئول عن اختياراته وله كل الحرية ولنا التقييم فى النهاية".