شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أفشة قبل مواجهة الرجاء المغربي فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لأشعة سونار للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التى تعرض لها فى وقت سابق خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب.

وحرص الجهاز الطبى للأهلى على فحص اللاعب بشكل دقيق للتأكد من جاهزيته التامة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقى الأربعاء المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قد منح أفشة راحة سلبية برفقة مجموعة اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم فى بطولة كأس العرب، وذلك للتخلص من الإجهاد قبل الانتظام فى التدريبات استعدادًا للقاء السوبر.