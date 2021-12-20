شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومى يعتذر عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر خالد بيومي عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، وكتب بيومى عبر حسابه الشخصي على تويتر، "كنت أتمني خوض الانتخابات القادمة للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن لظروف لا أود الخوض فيها حاليا أعتذر عن التقدم أو الترشح والله الموفق للجميع".



خالد بيومي

ويغلق اتحاد الكرة اليوم باب الترشيح للانتخابات المقبلة بعد مرور 7 أيام وفقا للائحة، وتقام انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير المقبل، على أن يغلق باب الترشيح للانتخابات في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين حيث فتحت الجبلاية باب الترشيح الثلاثاء الماضى.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لانتخابات اتحاد الكرة التى وهى: أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ألا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس و30 عاما بالنسبة للعضوية، حسن السيرة والسمعة، حاصل على شهادة جامعية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، لم يصدر ضده عقوبة الايقاف من أى اتحاد رياضى دولى،. يجب أن يكون المرشح لديه خبرة فى مجال كرة القدم أو سبق له العمل فى مجال الكرة محليا أو دوليا سواء لاعب كرة قدم أو حكم سابق أو مدربا أو عضوا سابقا بمجلس ادارة الاتحاد أو أى هيئة رياضية.