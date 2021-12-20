شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح نجوم الأهلي "دروسا نفسية" قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق إهتم خلالها بالدعم المعنوي والنفسي قبل مواجهة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد، الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت الأايام الماضية تكثيف الدروس النفسية من موسيماني للاعبي الفريق، خاصة أن لاعبي الأهلي الذين شاركوا في كأس العرب الأخيرة بقطر تلقوا عدة صدمات بالخسارة في أكثر من مباراة فقد ودّع المغربي بدر بانون البطولة مع منتخب بلاده من دور ربع النهائي أمام منتخب الجزائر، كما حصلت مصر على المركز الرابع بالسقوط أمام قطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، فيما خسر التونسي على معلول نهائي البطولة أمام المنتخب الجزائري.

وعقد موسيماني جلسات مع اللاعبين التسعة الذين شاركوا في بطولة كأس العرب ، وهم محمد الشناوي ، أكرم توفيق ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة ، محمد شريف وأيمن أشرف بجانب معلول وبانون ، وتحدث معهم عن ضرورة إغلاق ملف كأس العرب والتركيز مع الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي وحثّهم على الإستفادة من الدروس الكروية في البطولة العربية من أجل التفوق في السوبر الأفريقي.