شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المعلق الرياضي عصام الشوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعلق التونسي عصام الشوالي وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وكتب الشوالي عبر حسابه على تويتر، "الله أكبر، الله أكبر.. رحم الله والدى العزيز إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وكان عصام الشوالي قد غاب عن التعليق على مباريات بطولة كأس العرب لظروف مرض والده قبل أن يودع عالمنا صباح اليوم.



عصام الشوالي

وكان من المقرر أن يعلق عصام الشوالي على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

ويدخل الأهلي اللقاء كبطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا فيما توج الرجاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي في النسخة الماضية.

ويعتبر الشوالي من أشهر المعلقين الرياضين، حيث سبق وعلق على العديد من المباريات الكبرى أبرزها نهائي القرن الأفريقي الذي جمع الأهلي والزمالك في نهائي دوري أ[طال أفريقيا العام الماضي وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.