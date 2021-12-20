شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "الشناوى و شريف" عتاب الأحباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الثنائى محمد الشناوى حارس المنتخب و الأهلى و زميله محمد شريف، من أبرز النجوم التى يعيشها جماهير الكرة، خاصة أن الثنائى يتمتعان بأخلاق طيبة، حيث نجحا فى احتواء الأزمة التى ظهرت بينهما فى مواجهة مصر و قطر فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العرب.

ويعلم محمد شريف جيدا أن الحارس محمد الشناوى عاتبه من باب توجيه النصيحة وليس للتوبيخ فى حد ذاته.

وشهد معسكر النادى الأهلى بالدوحة جلسة عتاب وتصفية أجواء بين الثنائى محمد الشناوى قائد الفريق، وزميله محمد شريف، بعد الأزمة العابرة التي نشبت بين الثنائى فى مباراة قطر بكأس العرب، وحرص الشناوى على عتاب محمد شريف وتوجيه النصائح له عقب إهداره ركلة الجزاء الأخيرة، والتى أدت إلى فوز المنتخب العنابى بالمركز الثالث، فى حين حصد الفراعنة المركز الرابع، وأكد الشناوى لزميله أنه نبه على كل اللاعبين بأن من يشعر بالخوف لا يتقدم لتسديد ركلات الجزاء حتى لا يضيع مجهود المنتخب فى البطولة، وتقبّل شريف عتاب زميله بصدر رحب، مؤكداً انتهاء الأزمة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجمين الشناوى و شريف بالصور التالية: