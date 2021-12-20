شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين فى مران اليوم بقطر استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبي الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الإثنين، بعدما منحهم الجهاز الفني راحة من مران الأمس بالعاصمة القطرية الدوحة بسبب معاناتهم من الإجهاد جرّاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب.

وخسر المنتخب المصري أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية السبت الماضى، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب التى أُسدل عنها الستار مساء أمس الأول وفازت بها الجزائر.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إراحة لاعبي الفريق الدوليين من مران الأمس بسبب الإجهاد ، على أن ينتظموا في مران اليوم استعداداً لبطولة السوبر الأفريقي يوم الاربعاء المقبل أمام الرجاء المغربي بالعاصمة القطرية.

وضم منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلي في بطولة كأس العرب ، وهم محمد الشناوي ، أكرم توفيق ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة ، محمد شريف وأيمن أشرف وأن كان الأخير تعرض لإصابة في كأس العرب ستُبعده عن السوبر الأفريقي.

ويظهر الدوليين في مران الأهلي اليوم ومعهم على معلول اليذي شارك في مباراة نهائي كأس العرب رفقة منتخب بلاده أمام الجزائر.