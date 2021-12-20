شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق محمد فوزى بخماسى حراس الدراويش إلى أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي “كارلوس كيروش” المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ضم محمد فوزي حارس الاسماعيلى لقائمة لاعبيه المبدئية ،استعدادا للمشاركة بغمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة. وسبق لخماسي حراس مرمى الدراويش التواجد ببطولات كأس الأمم المختلفة والتى جاءت كالتالى .. حسن مختار خلال كأس الأمم الافريقية بالسودان عام 70 .. لعب 5 مباريات، منى مرماه 5 أهداف، كلين شيت لقاء وحيد.

سعفان الصغير خلال كأس الأمم الافريقية بالسنغال عام 92 .. لم يشارك.

سعفان الصغير خلال كأس الأمم الافريقية بتونس عام 94 .. لم يشارك.

السيد السويركى خلال كأس الأمم الافريقية بجنوب افريقيا عام 96 .. لم يشارك.

محمد صبحى خلال كأس الأمم الافريقية بغانا عام 2008 .. لم يشارك.

عصام الحضرى خلال كأس الأمم الافريقية بأنجولا عام 2010 .. لعب 6 مباريات، منى مرماه هدفين، كلين شيت 4 لقاءات.