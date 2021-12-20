قمصان: معسكر الأهلي "مثالي".. استعدينا جيدا للرجاء.. ودوافعنا كبيرة للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تحدث سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن استعدادات الفريق الأحمر لمباراة السوبر الأفريقي، مؤكدًا أن الأجواء داخل المعسكر "مثالية".

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل في قطر، للمنافسة على لقب السوبر الأفريقي.

وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الفريق يستعد جيدًا لمباراة الرجاء المغربي على لقب السوبر الأفريقي، بطولة مهمة للغاية، ودوافع الأهلي كبيرة للتتويج باللقب".

وأضاف قمصان: "الجهاز الفني درس الرجاء جيدًا، ويقدر ما يملكه من خبرات كبيرة على الصعيد الأفريقي، وكذلك ما يضمه من عناصر مميزة في كل المراكز".

وأشار قمصان إلى أن الأجواء في معسكر الأهلي مثالية للغاية، لافتًا إلى أنه هناك حالة من التركيز الشديد لدى اللاعبين، خاصة بعد انضمام مجموعة الدوليين للبعثة.

وعن الصفقات الجديدة التي ستشارك لأول مرة في السوبر الإفريقي، قال المدرب العام بالأهلي: "إنهم يمثلون إضافة حقيقية لكل الخطوط، خاصة بعد اندماجهم في الفريق، ليصبحوا جاهزين تمامًا للمشاركة في أي وقت".

وواصل: "الأهلي فريق كبير يشارك في العديد من البطولات ويحتاج لوفرة من اللاعبين المميزين".

وشدد قمصان على أن حضور جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المباراة سيكون له تأثير إيجابي كبير على أداء الفريق، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للاعبين خلال اللقاء لتحقيق الفوز والتتويج بكأس السوبر.