طبيب الأهلي يكشف موقف معلول والشناوي وأيمن أشرف من مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الطبي حرص على الاطمئنان على حالة علي معلول ظهير أيسر الفريق، مضيفًا أن محمد مجدي "أفشة" سيجري أشعة اليوم الاثنين، بينما يشارك أيمن اشرف في التدريبات المسائية.

وتتواجد بعثة الأهلي حاليا في الدوحة، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل في بطولة السوبر الأفريقي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فقد حرص أبوعبلة على الاطمئنان على حالة معلول عقب انضمامه إلى بعثة الأهلي بعد نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العرب.

وأوضح طبيب الأهلي، أن معلول خضع لأشعة وجاءت نتيجتها إيجابية، مشيرًا إلى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

من جانبه، أدى أكرم توفيق، لاعب الفريق جلسة علاج طبيعي بعد شكواه من بعض آلام في العضلة الأمامية، نتيجة كدمة قوية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة واختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات قبل مباراة الرجاء.

وفي السياق ذاته، تقرر أن يخضع محمد مجدي أفشة، لأشعة للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وعن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، قال طبيب الأهلي: "الشناوي سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق، بعد حصوله على راحة من مران أمس".

وأضاف: "الشناوي سليم تمامًا، ولا يشكو من أي إصابة أو إجهاد".

كما أكد أبوعبلة أن أيمن أشرف مدافع الفريق سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية خلال المران الذي يقام مساء اليوم.

وأوضح أن أيمن خضع لمجموعة من الاختبارات الطبية الدقيقة، واجتاز مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل، بعد إصابته في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وأشار إلى أن اللاعب أدى الاختبارات بقوة ولم يشكُ من أي آلام، وبناء عليه تقرر الدفع به في التدريبات الجماعية بداية من مران اليوم.