سامح فهمي لمصراوي: لن أخوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال سامح فهمي، وزير البترول الأسبق إنه قدم اعتذارا عن رئاسة قائمة انتخابية لخوض انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها الخامس من يناير المقبل.

وأوضح فهمي، لمصراوي الاثنين: قدمت اعتذارا لمحمد الطويلة رئيس نادي النجوم الذي يعكف على تشكيل القائمة، ولن أخوض الانتخابات المقبلة.

وأكد وزير البترول الأسبق: "ملفات اتحاد الكرة كثيرة وتحتاج وقتا لدراستها، ولا يتبقى سوى أسبوعين فقط مما يصعب الأمور والمهمة".

كان اتحاد الكرة تلقى أوراق ترشح قائمة انتخابية وحيدة برئاسة جمال علام. فيما ترددت أنباء عن ترشح قائمة برئاسة الوزير السابق سامح فهمي تحت اسم قائمة "ائتلاف إنكار الذات". ومن المقرر أن يعقد الائتلاف مؤتمرا صحفيا عصر اليوم.

وضمت قائمة جمال علام كلا من: خالد الدرندلي نائبًا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي، بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشيح في الرابعة مساء اليوم الاثنين، على أن يعلن اتحاد الكرة يوم 25 ديسمبر الجاري الأسماء النهائية للمرشحين بعد مطابقتها لشروط الترشيح.