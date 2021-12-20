عودة منافسات الدوري المصري ضمن أبرز مباريات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تنطلق منافسات بطولة دوري WE المصري من جديد، بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العرب، والذي احتل فيها المركز الرابع.

ويشهد اليوم الاثنين، إقامة 5 مباريات من بطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة المحلية.

ويلعب النجم المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي مواجهة هامة أمام فريق الفتح في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري المصري

3:00.. فاركو والمصري.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

5:30.. الجونة وإنبي.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 3

5:30.. غزل المحلة والبنك الأهلي.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 2

8:00.. الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

8:00.. مصر المقاصة وايسترن كومباني.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 2

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري الإسباني

10:00.. ليفانتي وفالنسيا.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

أبرز مواجهات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين:

2:05.. الباطن والحزم

4:35.. الفتح واتحاد جدة

7:00.. الهلال والرائد